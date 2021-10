Reprodução Pessoas tentaram fugir do trem pelas janelas

Dez pessoas ficaram feridas no ataque cometido por um homem fantasiado do personagem Coringa, de Batman, na linha expressa de trem de Keio, em Tóquio, no Japão. O agressor utilizou uma faca e jogou líquido inflamável sobre as pessoas que viajavam na composição, segundo informações de agências internacionais de notícias.

O trem tinha como destino a estação ferroviária mais movimentada do mundo, Shinjuku. Muitas pessoas estavam se deslocando para as várias festas de halloween que aconteciam pela cidade no horário do ataque, 20h de Tóquio (8h no Horário de Brasília).

O líquido inflamável chegou a começar um incêndio, informou a polícia. Um homem de 60 anos que foi esfaqueado ficou gravemente ferido. O criminoso de 24 anos não teve sua identidade divulgada e acabou preso.

Em um vídeo das redes sociais divulgado pela tv japonesa NHK, várias pessoas corriam do criminoso dentro do vagão. Desesperados, eles tentaram sair pelas janelas. Os serviços da linha foram suspensos.