Reprodução Tonga, país-arquipélago na Oceania

O reino de Tonga, país-arquipélago no Oceano Pacífico, registrou nesta sexta-feira (29) o primeiro caso do novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia. Autoridades locais informaram que o infectado veio de viagem da cidade Christchurch, na Nova Zelândia.

O homem infectado foi isolado em um hotel. O primeiro-ministro, Pohiva Tu'i'onetoa, disse que há a chance de o país decretar lockdown ou alguma outra medida sanitária.

Tonga se manteve livre do vírus por 18 meses, graças a medidas rígidas como a suspensão total do turismo. Como o reino é composto por pequenos arquipélagos, o controle da doença é mais fácil; no entanto, o sistema de saúde do país possivelmente não daria conta de um surto do vírus.

No país, apenas cerca de 30% da população está completamente vacinada contra a Covid-19, segundo dados do Our World In Data.