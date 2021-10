Reprodução/Instagram Ativistas protestam contra homenagem a Jair Bolsonaro na cidade de Anguillara Veneta

Ativistas protestaram contra homenagem concedida por cidade italiana ao presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido).

A cidade de Anguillara Veneta, a mais de 460 quilômetros de Roma, concederá título de cidadão honorário ao presidente brasileiro. A organização italiana Rise Up 4 Climate Justice protestou em frente a sede da prefeitura.



As paredes pixadas com "Fora Bolsonaro" e paredes pintadas de diferentes cores, os manifestantes mostraram o descontentamento com a homenagem e com a presença do chefe de estado do Brasil.

"Quem destrói o planeta não é bem-vindo, nem aqui nem em outro lugar", disse a organização ao publicar o vídeo das ações nas rede sociais.