Reprodução: Redes Sociais Segurança nocauteia cliente e o arrasta para fora da loja na Inglaterra

Um segurança da Asda, rede de supermercados britânica, foi filmado agredindo um homem de 20 anos na entrada da loja. A vítima cai no chão com apenas um soco e tenta se levantar, mas é arrastado para fora do estabelecimento pelo agressor. O caso aconteceu no domingo (24), em Essex, na Inglaterra.

O vídeo da agressão viralizou nas redes sociais. As imagens mostram Danny Anderson, de 32 anos, socando o rapaz enquanto ele caminhava em sua direção.

Give the Asda security guard a medal, and the knife coward a lengthy stretch. pic.twitter.com/8eZ8YlaxY8 — Laurence Fox ⚪️ (@LozzaFox) October 24, 2021





Em entrevista ao jornal MailOnline UK, o guarda de segurança, disse que "enquanto ele caminhava em minha direção, ele disse que iria me esfaquear e então colocou a mão no bolso e eu dei um soco nele".

"Ele já havia feito três ameaças à vida, incluindo uma para meu colega e outra para clientes", acrescenta Danny Anderson.

Leia Também

O segurança ganha £ 9 (R$ 64,49) por hora trabalhando para Asda e afirmou que não estava disposto a perder sua vida. "Eu realmente pensei que ele ia me esfaquear porque ele foi para o bolso. Eu não sabia se ele tinha uma faca. Por 9 libras a hora, não vou arriscar minha vida".

Anderson foi chamado de racista nos cometários do vídeo por agredir um homem negro. Ao saber dessas acusações, o segurança rebateu: "Não sou racista de forma alguma e não tenho nada a ver com isso. Estou com muito medo de sair de casa (por causa dos comentários)".

O guarda é pai de três filhos e declarou que só agrediu o homem por estar sendo ameaçado. Segundo o Daily Mail, o caso está sendo investigado pela polícia local.