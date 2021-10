Reprodução / Facebook Decoração no quintal de Renee

Uma decoração de Halloween incomodou vizinhos na cidade de Forbes, na Austrália , e virou caso de polícia. Após a mãe de uma criança pendurar um "corpo humano de espuma" em uma árvore de seu quintal, a polícia foi até a residência tirar satisfação.

Renee Ryan, de 36 anos, fez um corpo humano falso usando materiais como espuma, fita adesiva, corda, sacos de lixo e um tapete, mas, depois de algumas horas, a polícia foi até a casa da mulher dizendo ter registrado uma queixa.

"Os policiais vieram à minha casa e me disseram que as pessoas ligaram para eles relatando que havia um corpo pendurado em uma árvore", contou Renee em suas redes sociais.

Após explicar que o 'corpo' era apenas uma decoração que fez com o filho, os agentes deixaram o local. No entanto, a denúncia de outro vizinho fez com que eles voltassem à casa poucas horas depois.

Na segunda queixa, a pessoa alegou que havia perdido um familiar recentemente e a imagem de um corpo pendurado estava lhe fazendo mal.

"Remover a decoração não vai remover a dor que seu coração está sentindo. Minha esperança é que você busque o apoio de que você e outras pessoas precisam durante esse período difícil, para que com o tempo você possa continuar com um coração aberto e cheio de amor", acrescentou a mulher na publicação.



Devido às denúncias, Renee acabou retirando a decoração de seu quintal.