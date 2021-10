Reprodução Olga Davydova, morta de hipotermia na Rússia

Uma menina de 10 anos foi encontrada a "minutos da morte", nesta semana, em uma floresta na região de Vladimir (Rússia) ao lado do corpo da sua mãe, que morreu de hipotermia.

Polina havia saído para uma repentina caminhada diurna com a mãe pela área da floresta infestada de ursos, mas as duas não estavam com roupas adequadas para temperaturas noturnas abaixo de zero.

Uma equipe de busca envolvendo 80 voluntários, cães farejadores da polícia, drones e um helicóptero acabou encontrando Polina trêmula dentro da floresta a cerca de 8km de onde eles foram vistos pela última vez. A criança recebeu primeiros socorros e roupas quentes e foi levada ao hospital.

"A vida e a saúde da criança não estão em perigo", disse o Comitê de Investigação Russo.

De acordo com o jornal "Moskovsky Komsomolets", Polina passou a noite toda sentada ao lado do cadáver da mãe, Olga Davydova.

A mulher de 36 anos, moradora da cidade de Gus-Khrustalny, ficou supostamente perturbada com a morte recente da sua mãe, Svetlana Pankova, de 58 anos, vítima da Covid-19.

Autoridades locais disseram que antes da sua morte, a avó era a principal cuidadora de Polina. A menina deve ser entregue a assistentes sociais e ser encaminhada a um abrigo, caso não apareça algum parente que possa cuidar dela.