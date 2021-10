Shealah Craighead/Official White House Photo 'Brasil tem sorte em ter Bolsonaro', diz Donald Trump, ex-presidente dos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump divulgou um comunicado em apoio a Jair Bolsonaro na noite desta quarta-feira (26), mesmo dia em que a CPI da Covid-19 no Senado aprovou um relatório que acusa o mandatário brasileiro de diversos crimes na pandemia.

Na nota, Trump diz que ele e Bolsonaro se tornaram "grandes amigos ao longo dos últimos anos". "Ele luta muito e ama o povo do Brasil, assim como eu faço pelo povo dos Estados Unidos", acrescenta.

O ex-presidente afirma que o Brasil "tem sorte em ter um homem como Bolsonaro trabalhando por ele". "Ele é um grande presidente e nunca vai decepcionar o povo de seu grande país", finaliza Trump.

Além de crimes contra a humanidade, o relatório final da CPI da Covid acusa Bolsonaro de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verba pública e prevaricação.

Também enquadra o presidente em dois crimes de responsabilidade: violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo.

Bolsonaro foi um dos mais fiéis aliados de Trump no período em que eles coincidiram como presidentes, adotando uma postura de alinhamento automático com os EUA no cenário internacional. Além disso, foi um dos últimos líderes a parabenizar Joe Biden pela vitória nas eleições de 2020.