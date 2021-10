Reprodução/Instagram EUA: Surfista é flagrado nadando ao lado de tubarão-branco na Califórnia

Scott Fairchild, fotógrafo norte-americano que conta com cinco mil seguidores em seu Instagram, registrou com um drone um momento de muita tensão no mar da Califórnia: um gigante tubarão-branco passando a poucos metros de um surfista na costa de Del Mar. Assista ao momento:





O autor das imagems falou sobre o encontro entre o animal e o aventureiro. "Eu não tinha visto o garoto ainda. Muito calmamente, o pai o chama e diz: 'Ei, olha isso'. Ele começa a remar para mais perto e aponta, o garoto não reage. Tipo, 'Que legal'".

Fairchild revelou que não conhecia o surfista, mas que gosta de filmar o aparecimento de tubarões na região - que aumentou ao longo das últimas semanas. No último mês, Scott afirma que registrou outros dois tubarões.





"Tenho mergulhado com tubarões a vida toda. Assustador, certo? Você precisa respeitar qualquer animal, mas eles não são um problema. Não estamos no menu deles. Os vídeos podem ser assustadores se você ver um, mas é onde eles vivem.Erros acontecem, mas geralmente não são um problema", alega Scott à Fox News.