Reprodução Fábrica de pólvora explode e deixa 16 pessoas mortas na Rússia

Uma explosão em uma fábrica de pólvora e produtos químicos nesta sexta-feira (22) deixou ao menos 16 mortos na província de Ryazan, a cerca de 270 quilômetros da capital Moscou, na Rússia. Inicialmente, as autoridades informaram que sete pessoas haviam morrido e outras nove estavam desaparecidas, mas horas depois anunciaram que todos foram vítimas. Uma pessoa foi internada em estado crítico com sérias lesões, segundo os oficiais. Assista ao momento da explosão:



Footage of the moment of explosion pic.twitter.com/55damNOdov — Liveuamap (@Liveuamap) October 22, 2021





"No incêndio em uma fábrica na região de Ryazan morreram 16 pessoas. Psicólogos e equipes médicas estão trabalhando no local", disse o Ministério de Emergências da Rússia em nota.

Segundo a agência TASS, o acidente foi causado por uma falha na observação do processo técnico adequado na instalação. Imagens compartilhadas pelas autoridades indicam que um prédio de tijolos foi parcialmente destruído com o incêndio. Um vídeo compartilhado nas redes sociais também mostra o momento da explosão.





O vice-premiê do governo regional de Ryazan, Dmitry Filippov, está a caminho do local. Também foram enviadas duas brigadas de aviação médica. O Ministério de Emergências informou que 170 bombeiros e socorristas, além de 50 veículos, atuavam no controle do incêndio e nos resgates.