Reprodução: Redes Sociais Estudante morreu após engasgar em uma competição de cachorro-quente

Uma estudante de apenas 20 anos morreu em Massachusetts, nos Estados Unidos, após engasgar durante uma competição para comer cachorro-quente no sábado. Madelyn Nicpon chegou a ser levada para um hospital, mas faleceu no dia seguinte.

A competição fazia parte das atividades de um evento beneficente do qual a jovem participava. Em um comunicado, a universidade Tufts, onde ela estudava biopsicologia, descreveu a morte como resultado de um "acidente em uma propriedade privada alugada na cidade de Somerville".

Conforme o jornal New York Post, Madie, como era mais conhecida, era natural de Suffern, Nova York. Muito ativa na comunidade escolar, também integrava a equipe de lacrosse da universidade.

"Foi uma verdadeira amiga e companheira. Ela realmente valorizava seu relacionamento com seus companheiros e treinadores. Era um elo no campus e tocou cada pessoa que a conheceu", publicou o time no Instagram.

No domingo, 3 mil alunos, professores e funcionários se reuniram para fazer uma homenagem na universidade. Uma campanha virtual de arrecadação foi criada para ajudar a família financeiramente.