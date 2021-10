Reprodução A trave do gol caiu em cima da menina, que tinha cinco anos

Uma menina de cinco anos de idade morreu na última terça-feira (19) em Rocca di Botte, na região central da Itália, após ser atingida na cabeça pela trave de um gol de futebol.

De acordo com as autoridades locais, o pedaço de ferro caiu em cima da menina em um campo de futebol abandonado na pequena cidade italiana, que tem cerca de 850 habitantes, enquanto ela brincava no local.

As equipes de resgate tentaram salvar a garota, mas ela não resistiu aos ferimentos. A italiana, que não teve seu nome revelado, estava acompanhada pelos pais na hora do acidente.

A família, que é natural de Acilia, na província de Roma, estava na região de Abruzzo para passar alguns dias de férias. O Ministério Público de Avezzano dará prosseguimento nas investigações do caso.

Uma tragédia semelhante aconteceu recentemente em Carini, na região da Sicília, onde um menino de 12 anos morreu durante um jogo de futebol com seus amigos. Na oportunidade, a trave do gol também caiu sobre sua cabeça e ele não resistiu.