Reprodução/Instagram Gorila Ndakasi









A gorila Ndakasi ficou famosa por aparecer como se tivesse "posando" para uma selfie de um guarda florestal em 2019 (veja abaixo). Nesta terça-feira (05), o Parque Virunga, localizado na República Democrática do Congo, na África, anunciou sua morte.

Reprodução Ndakasi "posa" para selfie





Apesar de o anúncio ter sido feito ontem nas redes sociais do Parque, Ndakasi morreu no último dia 26 de setembro, aos 14 anos. Órfã desde os dois meses, quando sua mãe morreu por uma ação de milícias armadas, Ndakasi rapidamente foi "adotada" pelo Parque em 2007. Desde então, passou a ser cuidada por André Bauma, que ficou ao seu lado até o seu último suspiro, como o próprio Virunga fez questão de destacar no post em que comunicou a morte da gorila.





"É com profunda tristeza que o Parque Virunga anuncia a morte da querida gorila da montanha órfã, Ndakasi, que esteve sob os cuidados do Parque por mais de uma década. Na noite de 26 de setembro, após uma doença prolongada em que seu estado se deteriorou rapidamente, Ndakasi deu seu último suspiro nos braços amorosos de seu cuidador e amigo de longa data, André Bauma".

