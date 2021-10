Reprodução O tiroteio aconteceu na Timberview High School, uma escola no Texas

As autoridade da cidade de Arlington, no Texas, fecharam a escola Timberview High School após ataque nesta quarta-feira (06). Segundo a polícia, até o momento, foram identificadas quatro vítimas. Três feridos foram encaminhados para o hospital, mas o último recusou atendimento.

Forças de segurança e equipes policiais já estão no local para lidar com a situação. Segundo a polícia do Texas, os pais logo serão avisados sobre o a situação do local e poderão buscar seus filhos. As equipes estão fazendo uma inspeção para retirar os alunos em segurança.





Leia Também





Entre os feridos estão alunos e professores. O suspeito responsável pelo ataque, entrou na escola e começou os disparos, mas fugiu. Segundo a polícia Timothy, de 18 anos, é o responsável pelo tiroteio e está sendo procurado.