O pica-pau-bico-de-marfim, espécie de pássaro que inspirou o famoso desenho Pica-Pau, sucesso entre várias gerações de brasileiros, será declarado extinto pelo Serviço de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos. O New York Times ainda afirmou que as autoridades do país vão incluir mais 22 espécies ameaçdas (10 passáros, oito mexilhões de água doce, dois peixes, um morcego e uma planta).



“Os impactos das mudanças climáticas, juntamente com a perda e degradação do habitat, estão empurrando cada vez mais espécies de vida selvagem para o limite. Hoje estamos anunciando etapas críticas para garantir que a lei possa ajudar a conservar as aves hoje e no futuro", explicou a secretária do Interior, dos EUA, Deb Haaland.

Pica-Pau: sucesso no Brasil

De acordo com a Revista Superinteressante, o Pica-Pau foi o primeiro desenho a ser exibido na televisão brasileira. Estreou um dia após a inauguração da TV Tupi, em setembro de 1950. No início, não havia dublagem: os curtas eram exibidos em inglês, com legendas. Ainda hoje é um dos desenhos mais exibidos no país.