Reprodução EUA: Brasileiros são encontrados em carroceria na fronteira com México

Agentes do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteira (CBP, sigla em inglês), no Texas , encontraram 49 imigrantes ilegais dentro da carroceria de um caminhão. Havia brasileiros no grupo, mas o número exato de naturais do Brasil não foi divulgado.

O flagrante ocorreu em 16 de setembro mas comunicado pelas autoridades norte-americanas nesta terça-feira. Além de brasileiros, havia pessoas do Equador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México e Peru escondidos no caminhão.

O veículo foi interceptado durante uma operação no posto de controle de imigração, em Sierra Blanca, no Texas. "Os agentes abriram as portas do trailer e observaram vários migrantes sem documentos na área de carga", informou o CBP.





"As operações de checkpoint são vitais para monitorar as atividades ilegais para os Estados Unidos", disse o chefe do setor de patrulha, Sean L. McGoffin. "Os agentes foram capazes de identificar positivamente um grande esquema de contrabando, salvando vários indivíduos de uma situação potencialmente perigosa", acrescentou.