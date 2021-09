Reprodução Angela Merkel deixará o comando do país

Os primeiros resultados da pesquisa de boca de urna das eleições da Alemanha, realizadas neste domingo (26), apontam para um empate entre os dois maiores partidos: o Social-Democrata (SPD) e a União Democrata-Cristã (CDU) tem 25% dos votos.



Essa é a primeira disputa política desde 2005 que não contará com a presença da chanceler Angela Merkel.

O resultado divulgado pela TV pública "ARD" confirma, assim, as previsões das pesquisas de intenção de votos, que mostravam um cenário bastante acirrado para Olaf Scholz e Armin Laschet.

Segundo os dados, Os Verdes se confirmam como a terceira força, com 15% dos votos, seguido pelo Partido Liberal Democrático (FDP) e pelos extremistas de direita do Alternativa para a Alemanha (AfD), ambos com 11%.

Já a Esquerda (Linke) teve 5% dos votos e corre o risco de não superar a cláusula de barreira para entrar no Parlamento, chamado de Bundestag. As demais siglas somam 8%.

O resultado da "ARD" é semelhante a outra boca de urna, feita pela emissora "ZDF", que aponta um empate técnico na disputa, com o SPD com 26% dos votos e a CDU com 24%.

O Bundestag atual tem 709 parlamentares e o próximo pode ter uma oscilação entre 672 a 912 membros por conta do mecanismo de compensação previsto pelo complexo sistema eleitoral, que é baseado em dois votos: um para o partido e outro para mandatos diretos. A posse do novo Parlamento deve ocorrer no dia 26 de outubro.



Se os números forem confirmados, é muito possível que a Alemanha terá uma coalizão de três partidos, algo que não ocorre desde o fim da década de 1950.