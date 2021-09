NASA / Unsplash Tempestade tropical Sam se forma no Atlântico

A tempestade tropical Sam, que se formou quinta-feira no Oceano Atlântico, se intensificou e deve se transformar em furacões neste fim de semana, antes de se aproximar das ilhas do norte do Caribe na semana que vem. Meteorologistas pediram vigilância à costa leste dos Estados Unidos, Bermudas e Bahamas.

O Centro de Furacões explica que as tempestades se transformam em furacões quando os ventos atingem pelo menos 119 km/h. “A previsão é que Sam se torne um furacão amanhã de manhã e pode se tornar um grande furacão no sábado."

Previsões do Weather.com mostram que o Sam deve sair da Costa Leste no final de semana e pode seguir para o norte e nordeste, em vez de oeste, em direção aos EUA.

No entanto, o Sam também pode emular o furacão Larry, que ocorreu no início deste mês, e provocar ondas de tamanho atípico ao longo da costa leste.

O ano de 2021 já registrou seis furacões e três grandes furacões (de categoria 3 ou mais forte): Grace, Ida e Larry. A previsão da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica é que a temporada tenha de sete a 10 furacões.