Reprodução Alemanha prende quadrilha que planejava ataque terrorista a sinagoga

A polícia da Alemanha informou que prendeu "várias pessoas", incluindo um adolescente de 16 anos de origem síria, nesta quinta-feira (16), por planejar um ataque a sinagoga de Hagen durante as celebrações do Yom Kippur.

As prisões ocorreram após um alerta de manifestação suspeita em frente à sinagoga na noite da última quarta-feira (15). Por precaução, as celebrações e orações especiais foram suspensas. Nenhum explosivo foi encontrado no local, mas os agentes começaram a investigar as "sérias denúncias" de que um atentado estava sendo preparado.

Por meio do Twitter, a polícia de Hannover informou que "prendeu quatro pessoas" na cidade por "possível situação de perigo". No entanto, os policiais também encaminharam para depoimentos diversos outros suspeitos que moravam nas residências dos acusados.

"É intolerável que os judeus sejam expostos novamente a uma ameaça horrível e eles sejam impedidos de celebrar uma de suas principais comemorações", disse a ministra da Justiça, Christine Lambrecht.





Há dois anos, na mesma data comemorativa, um extremista de direita atacou a sinagoga de Halle e matou duas pessoas que estavam fazendo suas orações. O homem de 28 anos foi condenado à prisão perpétua em 2020.