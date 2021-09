Reprodução Espanha busca apagar incêndio em Málaga que já dura cinco dias

Bombeiros na Espanha tentam conter há cinco dias um incêndio que atingiu a Sierra Bermeja, em Málaga, sul do país. As chamas começaram na quarta-feira e cerca de três mil pessoas que vivem nos arredores precisaram ser evacuadas. Um bombeiro morreu e outro ficou ferido enquanto trabalhavam no local.

Autoridades estimam que cerca de 7.400 hectares já tenham sido destruídos pelas chamas e classificam a ocorrência pelo jargão "incêndio de sexta geração", inédito no país. A expressão caracteriza um grande incêndio florestal que atinge mais de 500 hectares e se destaca por sua extrema agressividade e condições climáticas adversas.

No domingo, Juan Sánchez, diretor do Centro Operativo Regional (COR) do Serviço de Extinção de Incêndios Florestais da Andaluzia (Infoca) disse em entrevista que o caso é o mais complexo já registrado pelas equipes últimos tempos.

"Falamos há muito tempo sobre as consequências do abandono do meio ambiente e das mudanças climáticas. Hoje estamos vivendo elas", ressaltou.





As equipes que trabalham na região esperam que a previsão de chuva para esta segunda-feira auxilie no combate ao incêndio. As altas temperaturas registradas no local nos últimos dias facilitaram a propagação das chamas. É necessário, porém, que o nível de umidade se mantenha, já que os mananciais onde aeronaves buscam água também estão escassos. Na noite de domingo, a mudança na direção do vento também foi favorável ao trabalho dos combatentes.