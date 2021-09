Reprodução Ao todo, haviam 122 homens encarcerados no bloco C da penitenciária de Tangerang

A penitenciária de Tangerang foi alvo de um incêndio na ilha indonésia de Java , na madrugada desta quinta-feira (08). O acidente resultou na morte de 41 detentos e deixou outras 80 pessoas feridas - oito delas estão em estado grave. As informações são do portal G1.

Fadil Imran, chefe da polícia de Jacarta, confirmou o número de vítimas. Os sobreviventes foram encaminhados aos hospitais de Tangerang. Prisioneiros com ferimentos leves foram destinados a uma clínica de cuidado.

Yasonna Laoly, ministro da Justiça e Direitos Humanos, ressaltou que "o fogo se espalhou rapidamente e não houve tempo para abrir algumas celas. Quando os guardas descobriram, as chamas já haviam se espalhado e vítimas foram encontradas".





Imran ressaltou que verificou "o local e com base na observação inicial, parece que (o incêndio) ocorreu devido a um curto-circuito". As investigações seguem, mas a principal linha de investigação é a de uma possível falha de energia no sistema elétrico do presídio.