Reprodução Entulho acumulado em estrada belga

O resultado das fortes chuvas que atingiram a Bélgica em julho, deixando ruas alagadas, casas destruídas e mortes, também deixou 90 mil toneladas de entulho ao longo de oito quilômetros de uma rodovia do país.

Todo o lixo encontrado após as enchetes foi despachado para a rodovia A601, em Juprelle, perto da cidade de Liège, na região que mais sofreu com as enchentes. Foi criado uma espécife de "lixão" improvisado na estrada.

O governo estuda maneiras de reciclar e dar um destino a todo o lixo acumulado. A ideia é reciclar 60% dos destroços e incinerar o restante. Mas a solução não deverá aparecer rápido, já que os centros reciclagem do país estão cheios neste momento.

- Com informações do portal UOL.