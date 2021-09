reprodução / Twitter Manifestantes vão às ruas novamente na França

Milhares de manifestantes voltaram às ruas da França neste sábado (4) contra o passaporte sanitário imposto pelo governo do presidente Emmanuel Macron e contra a vacina da Covid-19 .

De acordo com o canal BFMTV , leves incidentes no centro comercial de Les Halles foram registrados, além da prisão de três pessoas. Representantes do grupo antissistema Coletes Amarelos e de alguns setores da ultradireita participaram dos protestos.

Desde julho, milhares de pessoas têm manifestado todos os sábados contra o certificado , obrigatório para entrar em bares, restaurantes, transportes interurbanos e hospitais. Além dos opositores de Macron, militares antivacina também fazem parte dos atos.

França 🇫🇷: Grande manifestação em Paris e em toda a França pelo oitavo sábado consecutivo de mobilização contra o “passaporte sanitário” pic.twitter.com/JRBbC3TpLs — ivan kleber (@lordivan22) September 4, 2021





Nos protestos de hoje, alguns manifestantes — a maioria sem máscara de proteção contra a Covid-19 — vaiaram clientes em bares e restaurantes, informou a agência France Presse .

O passe sanitário está em vigor há quase um mês e se trata de um QR Code gerado a pessoas com o esquema de vacinação completo, um teste negativo para a doença em menos de 72 horas ou um certificado de recuperação em menos de seis meses. A medida tem o objetivo de estimular a vacinação no país.