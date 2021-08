Reprodução Papa Francisco

O papa Francisco contou que um enfermeiro salvou sua vida durante sua internação em um hospital de Roma no mês de julho por causa de uma cirurgia no cólon.

A revelação foi feita em entrevista à rádio espanhola Cope que vai ao ar na próxima quarta-feira (1º), mas que teve alguns trechos divulgados nesta segunda (30). "Um enfermeiro salvou minha vida, um homem de muita experiência. É a segunda vez que um enfermeiro salva minha vida", disse o

pontífice, sem dar maiores detalhes.

A primeira foi em 1957, quando uma freira italiana contrariou médicos e mudou a medicação dada a Jorge Bergoglio, então jovem seminarista na Argentina, para curá-lo de uma pneumonia.

Francisco passou 10 dias internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, na primeira metade de julho, devido a uma estenose diverticular do cólon, estreitamento causado pelo surgimento de pequenas bolsas chamadas divertículos nessa parte do intestino grosso.

Já restabelecido da cirurgia, Bergoglio iniciará em 12 de setembro uma viagem de quatro dias por Hungria e Eslováquia.