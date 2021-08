Reprodução Nova explosão em Cabul, no Afeganistão

Uma nova explosão foi registrada neste domingo (29) nos arredores do aeroporto internacional de Cabul, no Afeganistão, informou a emissora Al Arabiya, divulgando um vídeo que mostra uma coluna de fumaça na área.

Algumas testemunhas relataram que pelo menos um míssil teria atingido uma área residencial na área de Khajeh Baghra em Cabul, não muito longe do aeroporto. Até o momento, no entanto, não há confirmação.

De acordo com informações preliminares divulgadas pela emissora afegã Tolo News, a explosão foi causada por um foguete que atingiu um edifício residencial perto do aeroporto. O ataque teria deixado pelo menos dois mortos e três feridos.

Ontem (28), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já havia alertado que um novo ataque ao aeroporto de Cabul seria "muito provável" nas "próximas 24 a 36 horas" e que o bombardeio americano que matou dois membros do grupo Estado Islâmico "não será o último".

"A situação no local continua extremamente perigosa e a ameaça de um ataque terrorista no aeroporto continua alta", escreveu o presidente em um comunicado após reunião com seus conselheiros militares e de segurança.

Após o alerta, os Estados Unidos pediram para seus cidadãos evitarem de ir ao aeroporto da capital afegã, ressaltando que qualquer pessoa perto das entradas deve sair imediatamente, informou a embaixada americana em Cabul.

O Talibã, por sua vez, anunciou que vai assumir o "controle total" do aeroporto de Cabul quando todos os militares e civis dos EUA tiverem partido.

Panshir

Mais cedo, o embaixador russo em Cabul, Dmitry Zhirnov, informou que o Talibã pode conquistar a província de Panshir, um centro de resistência no nordeste do Afeganistão, nas próximas horas, segundo relatado pelo jornal britânico "The Guardian".

O diplomata acrescentou que a situação na única província afegã que ainda não caiu nas mãos do grupo fundamentalista islâmico é "relativamente calma".

No entanto, quase todas as redes de internet e telecomunicações em Panshir foram cortadas pelo Talibã, de acordo com fontes locais citadas pela "BBC".

Panshir é a província do nordeste do Afeganistão que se tornou o centro da resistência anti-Talibã. Junto com Baghlan, esta é a única área não controlada pelos rebeldes.