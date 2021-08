Reprodução Nova explosão em Cabul, no Afeganistão

Nove pessoas de uma mesma família morreram neste domingo (29) com o ataque aéreo feito pelos Estados Unidos contra membros do Estado Islâmico em Cabul, capital do Afeganistão. Seis crianças estão entre os familiares mortos, sendo a mais nova uma menina de dois anos. As informações são da CNN.



O irmão de uma das vítimas foi quem deu a informação para a TV norte-americana. O homem, que não teve sua identidade revelada, chorou e disse que a família era "comum" e não tinha qualquer envolvimento com os grupos extremistas que dominam o Afeganistão.

"Não somos do Estado Islâmico ou Daesh [grupos extremistas] e esta era uma casa de família, onde meus irmãos viviam com suas famílias", declarou.

Um vizinho da família, chamado Ahad, disse à CNN que os moradores da região tentaram socorrer as vítimas. "Trouxemos água para apagar o fogo e vimos que havia cinco ou seis mortos. O pai da família, outro rapaz e duas crianças. Eles estavam mortos, aos pedaços. Havia feridos também", explicou.