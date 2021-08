Reprodução/Twitter Os pais embarcaram em uma base no Catar

Nascido no dia 21 de agosto, durante um voo de evacuação do Catar para a Alemanha, o bebê Reach recebeu seu nome em homenagem a aeronave que transportava seus pais, um C-17 da Força Aérea dos Estado Unidos. "Reach 828" é o indicativo de chamada da aeronave, termo usado no sistema de comunicação de rádio.

A informação foi dada por meio do General Tod Wolters, chefe do Comando Europeu dos Estados Unidos.“Eles chamaram a menina de Reach, e o fizeram porque o sinal de chamada da aeronave C-17 que os levou do Qatar a Ramstein era Reach”, disse em conferência do Pentágono.

De acordo com The New York Times , a mãe não indentificada, entrou em trabalho de parto ao embarcar no avião. Para ajudar a salvar sua vida, o C-17 precisou descer de altitude para estabilizar a pressão do ar na aeronave.

Assim que o avião pousou, médicos embarcaram para ajudar o parto que já estava em um estágio avançado. O bebê nasceu antes mesmo da mãe ser transferida para outro local.

Você viu?

Em publicação no Twitter, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou fotos do momento em que a mãe era transportada para fora da aeronave. Confira:

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021