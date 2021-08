Reprodução Casal chama polícia ao encontrar saco plástico em canal com algo dentro que parecia um corpo

Quando os serviços de emergência francês receberam uma ligação na última terça-feira, 17, sobre um "corpo" em um canal na região da Gendarmerie de la Loire, no centro da França, eles se prepararam para o pior. A polícia e os bombeiros correram para o local, mas descobriram que era um alarme falso e divertido.

Um casal que andava de bicicleta pelo local pensou ter visto um cadáver flutuando no canal dentro de sacos plásticos pretos amarrados com com fitas adesivas. Eles entraram em contato com a polícia e os bombeiros que, assim que chegaram ao local, puxaram o "corpo" para a margem e descobriram que, na verdade, se tratava de uma boneca sexual inflável.

Boneca inflável descoberta dentro dos sacos de lixo

As autoridades convidaram o dono da boneca para ir à delegacia para buscá-la. Em nota, escreveram:

"Um casal que andava de bicicleta descobriu uma massa flutuante no canal que poderia se assemelhar a um cadáver humano. Em dois sacos de lixo, era possível distinguir duas pernas e um tronco. Com a ajuda dos bombeiros, o objeto flutuante foi levado às margens. Veredito: uma boneca de silicone cheia de ar. Obviamente seu dono pode buscá-la em Charlieu".





- Com informações do portal de notícias Metro.