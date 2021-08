Reproducao: Facebook Leroy Daly, de 28 anos, mora na Austrália e foi mordido por um crocodilo enquanto caçava gansos

Leroy Daly, de 28 anos, foi atacado por um crocodilo de 4 metros de comprimento enquanto caçava gansos, no norte da Austrália. O homem e sua família estavam na região de Litchfield, nos arredores de Daly River, quando confundiu o animal com um tronco de árvore e acabou sendo mordido.

Daly conta que estava procurando por gansos, quando pisou no crocodilo e recebeu uma mordida do animal, que estava à espreita na água rasa. "Eu cresci em Daly River durante a maior parte da minha vida, nadando com crocodilos, mas nunca havia sido mordido", disse ele ao NT News.

"Eu pensei que poderia ser um tronco ou algo assim, mas então senti seus dentes afiados", disse ele. "Você deveria ter visto o tamanho. Era gigante, tinha mais de quatro metros", acrescenta. Daly perdeu o dedo mínimo do pé e o dedo médio do pé esquerdo. Um se perdeu nas mandíbulas do crocodilo e o outro teve que ser amputado.

"Aconteceu tão rápido, foi como um flash. Eu gritei para todos que saíssem da água. A última coisa que eu lembro é que eu estava deitado na margem. Lembro-me de tentar me arrastar de volta", contou o australiano.

Leroy Daly foi socorrido por sua família que o retirou do rio e amarrou uma camiseta em seus pés para tentar sessar o sangue. Logo após, o caçador foi transferido da Clínica de Saúde de Adelaide River para o Hospital Royal Darwin, para tratamento pós-amputação.

Ainda, mesmo após o acidente, ele disse que pretende continuar caçando no futuro, mas deixa um conselho para quem deseja atravessar rios. "Se você sair para caçar, tome cuidado, pois há crocodilos por toda parte", alertou.