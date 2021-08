Reprodução: getty images Talibã: grupo extremista tomou o poder no Afeganistão





Para um dos líderes do grupo fundamentalista Talibã, os Estados Unidos foram responsáveis pelo caos no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Segundo informações da agência France Presse, o dirigente Amir Khan Mutaqi responsabilizou o país neste domingo (22).

"Estados Unidos, com todo seu poder e seus meios (...), fracassaram em impor ordem no aeroporto. Reina a paz e a ordem em todo o país, mas há caos somente no aeroporto de Cabul", disse Amir.

Após uma semana da tomada de poder pelo Talibã, milhares de afegãos tentam deixar o Afeganistão, causando caos no aeroporto da capital do país. No local, os Estados Unidos e seus aliados não conseguiram lidar com o enorme número de pessoas que tentam pegar os aviões para a evacuação.

Segundo confirmou o Ministério da Defesa britânico neste domingo, sete pessoas morreram em meio à desordem do aeroporto. No sábado (21), uma afegã deu à luz dentro de um avião militar dos Estados Unidos que tinha deixado o Afeganistão.