Reprodução Criança é levada por multidão até atravessar muro do aeroporto de Cabul





Voos que partiam do afeganistão com civis foram suspensos por várias horas nesta sexta-feira (21). Segundo a agência France-Presse, autoridades militares confirmaram que os voos foram cancelados devido à saturação de uma base aérea americana no Catar.

Leia: 'Tábua de salvação', afirma jornalista que fugiu do Afeganistão em avião

Segundo informou o general americano Hank Taylor, os voos que partiam de Cabul foram suspensos por cerca de sete horas após milhares de afegãos ocuparem toda a capacidade da base no Catar. "Os voos foram retomados posteriormente e os aviões militares dos EUA com destino ao Catar e a outros lugares estão decolando, enquanto outros o fazem com destino a Cabul neste momento", afirmo Taylor.

Os Estados Unidos procuraram novos destinos e receberam uma resposta positiva de Berlim para que alguns cidadãos evacuados sejam levados para a Alemanha, onde também existem bases militares americanas.

Ainda de acordo com a France-Presse, milhares de idosos e crianças passam dias em condições precárias esperando os documentos que lhes permitem deixar as bases intermediárias e seguir para os Estados Unidos.

Washington planeja evacuar mais de 30 mil americanos e civis afegãos por meio de suas bases no Kuwait e Catar. Desde o início das operações, no último dia 14, cerca de 13 mil pessoas foram retiradas do Afeganistão.