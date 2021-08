Reprodução / YouTube Homem ficou pendurado na trava de segurança

Em Utah, nos Estados Unidos, um homem de 32 anos morreu depois de cair de um brinquedo no parque de diversões Lagoon de Farmington. A vítima fazia um passeio com a família no último sábado (14).

O momento em que o homem ficou pendurado no brinquedo foi filmado por uma mulher, que estava em outra cabine da atração e registrou a ação em vídeo. De acordo com o canal Fox 13 , instantes antes de cair, a vítima apareceu pendurada na trava de segurança.

"Eu estava pensando que ele estava fazendo alguma acrobacia ou era um ginasta profissional", disse Lucy Grace Astilla, que gravou o vídeo, à emissora.





Apesar de estar acompanhado da família, o homem foi ao brinquedo sozinho, afirmou o jornal Local News .



Em nota ao ABC 4, o parque afirmou que a atração funcionava desde 1974 e nunca havia registrado nenhum acidente. O caso ainda é investigado pela polícia.

A vítima chegou a ser internada, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada nessa segunda-feira (16).