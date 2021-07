Reprodução Mesmo com duas vaginas, Evelyn deu à luz bebê saudável





Apesar de ter duas vaginas e dois sistemas reprodutivos, a influenciadora australiana Evelyn Miller, 31 anos, deu à luz um bebê saudável por meio de uma cesariana há dois meses. Ela trabalhava como profissional do sexo, mas só descobriu a anomalia aos 20 anos de idade, quando precisou fazer um aborto. As informações são da revista Business Insider.

À revista, Evelyn conta que costumava ter problemas com a menstruação e que sentia que as relações sexuais eram sempre muito diferentes. Além disso, cada um dos sistemas reprodutores trabalha de forma independente, então ela não conseguia descobrir quando estava ovulando.

A gravidez da influenciadora foi de risco, já que, com um órgão a mais, os médicos se preoupavam com uma possível falta de espaço para o crescimento do bebê. A barriga de Evelyn cresceu mais para um lado do que para o outro ela precisou ir ao médico duas vezes por semana e ficar de repouso durante a gestação.

Evelyn explica que usava apenas a vagina direita quando tentava engravidar porque seria perigoso se houvesse fecundação nos dois úteros ao mesmo tempo. Na época que trabalhava como profissional do sexo, ela conta que usava a vagina esquerda com os clientes e a direita com os parceiros afetivos.