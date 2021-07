O Antagonista Biden impõe sanções aos repressores cubanos e fala em ajudar com acesso à internet

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (foto), anunciou nesta quinta, 22, que aplicará sanções ao ministro das Forças Armadas Revolucionárias, Álvaro López-Miera, e à unidade militar de elite, conhecida como “ boinas negras “ , que reprimiram os protestos contra a ditadura do dia 11 de julho.

“Isso é só o começo“, disse Biden em um comunicado da Casa Branca. “Condeno inequivocamente as detenções em massa e os julgamentos falsos que condenaram injustamente à prisão aqueles que ousaram falar, com o objetivo de intimidar e obrigar o povo cubano a permanecer em silêncio. O povo cubano tem o mesmo direito à liberdade de expressão e reunião pacífica que todas as pessoas“.

Biden também ventilou a possibilidade de outras medidas para aliviar o sofrimento do povo cubano .

“Estamos trabalhando com organizações da sociedade civil e com o setor privado para fornecer ao povo cubano acesso à internet para contornar a censura do regime. Estamos revisando nossa política de remessas de dinheiro para saber como podemos maximizar o apoio ao povo cubano“, disse Biden.

O presidente falou ainda da possibilidade de fornecer serviços consulares aos cubanos pela embaixada em Havana e interagir mais com a sociedade civil.