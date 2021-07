O Antagonista Pedro Castillo, presidente eleito do Peru

O socialista Pedro Castillo foi oficialmente declarado presidente eleito do Peru nesta segunda-feira (19), um mês e meio após obter mais votos nas urnas do que sua rival, Keiko Fujimori. A decisão foi confirmada pelo Júri Nacional de Eleições (JNE), principal corte eleitoral do país sul-americano.

A demora na oficialização se deu pela contestação da apuração das urnas por parte de Keiko Fujimori, derrotada por apenas 44 mil votos. Candidata da direita, Keiko é filha de Alberto Fujimori, que assumiu a presidência em 1990 e, em 1992, governou como ditador até 2000.

A cerimônia de posse do professor Pedro Castillo Terrones, de 51 anos, Castillo está programada para o dia 28 de julho.