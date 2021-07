Gage Skidmore/Creative Commons Ex-presidente dos EUA Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump teria elogiado o líder nazista alemão Adolf Hitler durante uma visita à Europa em 2018 por ocasião do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, informou o jornal The Guardian nesta quarta-feira (7).

"Bem, Hitler fez muitas coisas boas", teria dito Trump ao então chefe de gabinete, John Kelly. A declaração foi revelada no livro "Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost" ("Honestamente, nós vencemos estas eleições: A história por trás dos bastidores de como Trump perdeu"), do jornalista Michael Bender, correspondente do Wall Street Journal na Casa Branca, lançado em 13 de julho.

Segundo fontes da publicação britânica, Kelly disse a Trump que ele estava errado, mas o presidente não se intimidou, ressaltando que na década de 1930 houve uma recuperação econômica alemã sob Hitler.

"Nada pode ser dito em favor de Adolf Hitler", enfatizou o então chefe de gabinete. "O povo alemão teria sido melhor pobre do que submetido ao genocídio nazista".

Ainda de acordo com o The Guardian , durante a viagem, Trump teria decidido cancelar uma visita a um cemitério americano e, posteriormente, classificou os soldados que morreram na guerra de "otários" e "perdedores". Por sua vez, o porta-voz de Trump, Liz Harrington, negou todas as alegações.

Kelly deixou o cargo na Casa Branca no início de 2019 após apenas 17 meses e tem sido uma voz crítica contra o ex-presidente republicano desde então.