O papa Francisco, 84 anos, se recupera bem e os exames médicos de rotina da manhã desta terça-feira (6) estão bons, informou o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

"Sua Santidade Papa Francisco descansou bem durante a noite. Essa manhã, ele tomou café da manhã, leu alguns jornais e se levantou para caminhar. O pós-operatório está normal. Os exames de controle da rotina estão bons", disse Bruni em um sucinta nota oficial.

As informações estão de acordo com o que fontes hospitalares do Policlínico Gemelli disseram durante a noite da segunda-feira (5) e a madrugada desta terça, e que apontam que a recuperação está andando de maneira normal e dentro do esperado.

O líder católico passou por uma cirurgia no último domingo (4) para tratar de um estreitamento no cólon e deve permanecer internado por mais seis dias no hospital romano. Ele sofria de estenose diverticular do cólon, um estreitamento causado por pequenas bolsas chamadas de divertículos dentro dessa parte do intestino grosso.

Francisco está acompanhado por dois enfermeiros do Vaticano e está internado no 10º andar do Policlínico Gemelli, no mesmo local em que o então papa João Paulo II foi internado por sete vezes durante seu Pontificado (1978-2005).

A cirurgia, apesar de não ter sido divulgada pela mídia vaticana, estava agendada e a opção por realizá-la no mês de julho ocorreu porque esse é o período normal de "férias" do Papa, com menos compromissos e sem as tradicionais audiências gerais das quartas-feiras.