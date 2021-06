Reprodução Anna, de 23 anos, está detida e pode ser condenada a 21 anos de prisão

Anna Ruzankina, uma mulher russa de 23 anos, pendurou a sua filha - Anastasia, de três anos de idade - na sacada de um prédio para forçá-la a parar de chorar, na Rússia . Segundo a polícia local, ela escorregou e morreu ao cair no chão.

Testemunhas disseram que a criança gritava: "Mamãe, estou com medo. Estou com medo, muito medo", segundos antes de cair de uma altura de 18 metros. Agentes de segurança afirmam que é possível visualizar a cena nas imagens do circuito de segurança.

Após deixar a criança cair, Anna foi buscar o corpo e retornou com a filha falecida até o sexto andar de seu apartamento. De acordo com a polícia, a mulher havia saído na noite anterior e consumido bebidas alcoólicas.

Um dos moradores do prédio relatou que ouviu "uma criança gritando nos apartamentos próximos" e "de repente ouvi um som de queda. E os gritos pararam. Quando me virei, vi uma menina coberta de sangue deitada no asfalto. Corri para ligar para o serviço de emergência. Fiquei chocado."





Anna está presa e a disposição da Justiça. Caso condenada, poderá permanecer na cadeia por até 21 anos.