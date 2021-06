Reprodução/redes sociais Pescadores encontraram âmbar-gris dentro de baleia cachalote

Um grupo de pescadores do sul do Iêmen encontrou um raro tesouro dentro da carcaça de uma baleia cachalote. Dentro do animal se depararam com 127 quilos de âmbar-gris, o "vômito" do cetáceo, que é usado na fabricação de perfume. Segundo o Independent UK a descoberta vale cerca de 1,1 milhão de libras, aproximadamente R$ 7 milhões.

Os 35 trabalhadores foram avisados sobre o cadáver do animal flutuando no Golfo de Aden, com um pequeno barco o arrastaram para a costa e abriram o corpo.

“Assim que chegamos perto dela havia um cheiro forte e tivemos a sensação de que aquela baleia tinha alguma coisa”, disse um dos pescadores à BBC.

O iemenita não identificado acrescentou: “Decidimos enganchar a baleia, levá-la até a costa e cortá-la para ver o que havia dentro de sua barriga e, sim, era âmbar-gris. O cheiro não era muito bom - mas muito dinheiro. ”

Âmbar-gris - conhecido como "ouro do vômito" ou "ouro flutuante" - é formado dentro dos intestinos dos cachalotes ao longo de muitos anos para produzir uma substância cerosa de cor cinza ou preta. É usado em fragrâncias para preservar o perfume.

Os pescadores da vila de al-Khaisah concordaram em dividir os lucros no pedaço de âmbar cinza antes de vendê-lo por o equivalente a R$7 milhões, de acordo com o Middle East Eye.

Um dos pescadores disse ao site que eles foram para comprar casas, enquanto alguns planejam se casar agora que saíram da pobreza.