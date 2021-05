Reprodução 'Mina' de Bitcoin encontrada na Inglaterra pela Polícia de Birghman

Uma operação realizada pela polícia britânica buscava a apreensão de uma plantação de cannabis em uma propriedade industrial em Birghman. A corporação suspeitava do local devido ao alto consumo de eletricidade, muitos cabos e dutos de ventilação. Chegando no local, o que encontrou foi outra operação ilegal: uma "mina" de criptomoedas que roubava energia elétrica da rede nacional. As informações são da agência AFP .

"Certamente não é o que esperávamos", disse a sargento Jennifer Griffin na sexta-feira (28). "Tinha todas as características de uma montagem de cultivo de cannabis e acho que é apenas a segunda mina de criptomoedas desse tipo que encontramos em West Midlands", acrescentou.

O bitcoin , assim como outras criptomoedas, funcionam por meio de um sistema descentralizado que utiliza redes de computadores independentes que validam as transações em todo o mundo.

"Muitas pessoas estavam visitando o local, havia muitos cabos e aberturas visíveis e um drone da polícia detectou uma fonte de calor considerável", disse a polícia em um comunicado.



"Pelo que eu sei, a mineração de criptomoedas não é ilegal em si, mas o roubo de eletricidade é", explicou Griffin, que afirmou que não houve prisões porque o local estava vazio.