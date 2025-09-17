@fafadbelem/Reprodução Cantora Fafá de Belém

Nesta quarta-feira (17), a cantora Fafá de Belém, embaixadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), promove em São Paulo mais uma edição do "Conversas de Varanda", um debate online cujo objetivo é discutir o futuro da floresta e antecipa as discussões da COP 30.

O engajamento de Fafá de Belém com a Amazônia, sua terra natal, vem de décadas e se intensificou com a criação de fóruns para garantir que os próprios amazônidas discutam o futuro da região.

" A Varanda nasceu do Círio, mas hoje é um espaço onde construímos pontes entre saberes, culturas e futuros possíveis para quem protege a florest a", afirma a cantora.

O debate promovido pela artista surge em um momento estratégico, a pouco tempo antes da realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em Belém, em novembro deste ano.

O evento, transmitido ao vivo, exemplifica um movimento de artistas que além os palcos e telas utilizam de sua influência para dar visibilidade a causas que vão do meio ambiente à luta contra a fome e a defesa dos direitos humanos.

Ativismo pelo meio ambiente e direitos dos animais

A dedicação ao meio ambiente é compartilhada por outros nomes conhecidos. O ator Marcos Palmeira , por exemplo, é um defensor da produção orgânica e da preservação da Mata Atlântica, transformando parte de suas terras em reservas ambientais.

Em recente entrevista ao programa Conversa com Bial, Palmeira se definiu como um " ator ambientalista ", cuja paixão pela causa foi despertada em sua juventude, a partir do contato com povos indígenas.

A defesa dos animais também mobiliza a classe artística. A ativista Luisa Mell tornou-se uma das figuras de maior destaque nessa área, fundando um instituto que resgata animais em situação de risco e promove a adoção.

Seu trabalho ganhou grande destaque durante as enchentes no Rio Grande do Sul, onde sua equipe atuou no resgate de mais de 1.500 animais.





Causas sociais

Além das pautas ambientais, artistas brasileiros têm sido fundamentais na luta por direitos sociais e raciais. O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo é uma referência no combate ao racismo, utilizando seus trabalhos na TV, teatro e cinema para promover o empoderamento negro e questionar estruturas sociais.

No ano de 2017, Taís foi nomeada Defensora dos Direitos das Mulheres Negras pela ONU Mulheres Brasil.

O combate à fome é outra causa que une celebridades. Campanhas como " Tem gente com fome" , da Coalizão Negra por Direitos, receberam o apoio de nomes como os rappers Emicida, o sambista Zeca Pagodinho e a atriz Camila Pitanga, arrecadando milhões para a compra de alimentos para famílias vulneráveis.