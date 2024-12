Reprodução/Internet Joinville fica alagada por conta da chuva - 07/12/24

Joinville , a maior cidade de Santa Catarina com 616.317 habitantes, ficou alagada neste sábado (7) após o registro de 106 mm de chuva em 24 horas , de acordo com a MetSul . Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a Rua 9 de Março , no centro, completamente tomada pela água. (Veja o vídeo abaixo).

A Defesa Civil local elevou o plano de contingência de alerta amarelo para laranja devido ao volume de chuva.

“Isso significa que há ocorrências registradas no município e que, além da Defesa Civil e demais forças de segurança e salvamento, outras secretarias da Prefeitura de Joinville estão em prontidão para o atendimento de ocorrências”, informou o prefeito Adriano Silva (Novo) em suas redes sociais.

Impactos em Joinville





A cidade enfrentou paralisação do transporte coletivo pela manhã. No Terminal Central, os Bombeiros Voluntários realizaram o resgate de pessoas que estavam no local. À tarde, o serviço foi retomado de forma gradual.



O início das provas do vestibular da UFSC também foi adiado em duas horas, passando das 14h para as 16h. Os portões permaneceram abertos até 15h45. Além disso, eventos culturais, como o encerramento da Escola Municipal de Ballet no Centreventos Cau Hansen, foram cancelados, e museus e o Zoobotânico da cidade permaneceram fechados preventivamente.



JOINVILLE EMBAIXO D'ÁGUA



O alerta dos meteorologistas se confirmou e as fortes chuvas durante a madrugada e a manhã deste sábado provocaram diversos alagamentos na maior cidade de Santa Catarina. A situação é preocupante, porque a chuva deve seguir nas próximas horas. pic.twitter.com/nnOhqJFWbY — Carla Ayres (@carlaayres) December 7, 2024





Chuvas intensas em outras regiões





No oeste catarinense, Dionísio Cerqueira registrou 176 mm de chuva, o maior volume no estado. Outros municípios também apresentaram acumulados significativos: Lindóia do Sul (117 mm) e Caçador (103 mm).

Na Serra, o município de Bom Retiro sofreu com enxurradas que deixaram seis pessoas ilhadas. Um casal foi resgatado do telhado de uma casa, onde a água atingia a altura do peito e havia risco de choque elétrico. Outras quatro pessoas, incluindo uma criança, também foram retiradas de outra residência, juntamente com dois gatos e dois cachorros. Ao todo, cerca de 50 casas tiveram "danos significativos", afetando aproximadamente 200 pessoas, segundo o governo estadual.

Chuvas no Paraná e Rio Grande do Sul





No Paraná, cidades como Dois Vizinhos (128 mm) e Francisco Beltrão (110 mm) registraram acumulados acima de 100 mm nas últimas 24 horas. No Rio Grande do Sul, embora os volumes tenham sido menores, Horizontina (96 mm), Palmeira das Missões (82 mm) e Passo Fundo (81 mm) também registraram chuvas intensas.

Expectativa de mais chuva





A MetSul Meteorologia alertou para a continuidade das chuvas devido a uma frente fria impulsionada por uma massa de ar polar. O órgão projeta acumulados superiores a 100 mm em grande parte da região Sul, com marcas acima de 200 mm em algumas áreas nos próximos dias.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), usou as redes sociais para reforçar o alerta à população. “A previsão é de chuvas entre 200 mm e 300 mm durante o final de semana em regiões do estado”, afirmou. A Defesa Civil segue monitorando as condições.