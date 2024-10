Reprodução Jam Press Felino foi flagrado por câmeras de segurança caminhando por ruas de pacata cidade peruana

Um jovem macho de onça parda , também conhecido como puma em algumas regiões da América do Sul, causou pânico ao invadir um campo de futebol durante um jogo amador entre amigos na pacata cidade de Chincha Alta , na região de Ica, no Peru .

Um vídeo registrou o momento em que o grande felino caminha pelo gramado sintético do campo. Câmeras de segurança de imóveis já tinham flagrado o grande felino rondando por áreas residenciais da cidade no início da manhã. As primeiras imagens foram feitas na segunda-feira (28).

Reprodução Jam Press Onça parda assustou jogadores ao invadir uma quadra de futebol no Peru

A onça parda também foi vista nas áreas de Santa Rita, Condorillo e Los Ciruelos. Os moradores informaram imediatamente o Serviço Nacional de Florestas e Vida Selvagem (SERFOR), com temor de que o puma pudesse representar algum risco para os moradores e suas criações, mas nenhum ataque havia sido relatado até esta quarta-feira (30).

O puma andino é considerado uma espécie protegida no Peru. Ambientalistas acreditam que a onça, que parece estar em boas condições de saúde, tenha ido para a cidade para se refugiar de incêndios florestais na área montanhosa ao redor.

