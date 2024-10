Reprodução/redes sociais idoso estava se preparando para ir a uma consulta médica quando viu o bicho

Um idoso recebeu uma visita inusitada na garagem da sua casa. Antônio Luiz Laghi, de 73 anos, estava em sua casa no bairro Ponta Negra , em Manaus (AM) , quando encontrou com um bicho-preguiça sentado ao volante de seu carro.

O idoso estava se preparando para ir a uma consulta médica. Ele registrou a cena em vídeo no dia 18 de outubro e rapidamente ganhou as redes sociais após ser compartilhada pelo seu filho, o cantor Bruno Farkas Laghi . ( Vejo o vídeo abaixo )

"Olha o que eu achei no meu carro. Estou indo para o médico agora, tinha uma consulta. Abri a porta do carro e olha o que eu encontro", comenta o idoso no vídeo, que mostra sua reação ao inesperado visitante.



Bruno, o filho, explicou em entrevista ao g1 que o pai costuma deixar o carro aberto durante a noite por causa do calor. Eles acreditam que o bicho-preguiça tenha saído de uma área de mata no fim do condomínio onde Antônio mora, na Zona Oeste de Manaus.

Após o encontro, Antônio chamou o porteiro do condomínio, que cuidadosamente removeu o bicho-preguiça e o devolveu à área de mata próxima.



