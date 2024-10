Reprodução Identificada como "399", a fêmea de urso pardo era conhecida por desfilar com seus filhotes por rodovias da região

O atropelamento seguido de morte de uma fêmea de urso pardo em um parque no oeste do Wyoming , nos Estados Unidos , gerou comoção em todo o país na noite de terça-feira (22). O animal ganhou fama internacional por gerar filhotes até a velhice e costumava desfilar pelo Parque Nacional Grand Teton com suas proles após cada período de hibernação.

A ursa foi atropelada por um carro na rodovia 26/28 no Snake River Canyon , segundo comunicado à imprensa do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos . A fêmea de 28 anos era considerada a mais velha reprodutora da espécie da região, atraindo milhares de turistas que acampavam a cada primavera para vê-la surgir com os filhotes que dava à luz durante a hibernação.

'Embaixadora proeminente da espécie'

“O urso pardo é uma espécie icônica que ajuda a tornar o grande ecossistema de Yellowstone tão extraordinário. A ursa parda 399 (número de identificação) foi talvez a embaixadora mais proeminente da espécie. Ela inspirou inúmeros visitantes a se dedicarem à conservação ao redor do mundo e fará falta”, disse Chip Jenkins, superintendente do Parque Nacional Grand Teton.

Na primavera passada, a ursa surpreendeu a todos quando saiu da hibernação aos 26 anos — um ano mais velha do que as fêmeas de urso pardo geralmente vivem — com um novo filhote, que o público chamou de Spirit. Ao todo, foram 28 filhotes e netos.

Reprodução Fêmea de urso pardo costumava atrair milhares de turistas a parque de Wisconsin a cada vez que dava à luz

Autoridades identificaram os restos mortais do urso por meio de marcas auriculares e um microchip após o acidente fatal. O motorista envolvido na colisão saiu ileso.

Um filhote de um ano estava com ela quando foi atingida, mas autoridades responsáveis ​​pela vida selvagem não acreditam que ele tenha se ferido, acrescentando que estão vasculhando a área, pois o paradeiro do filhote permanece desconhecido.

As informações são do New York Post.