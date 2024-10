Reprodução Ron Ely posa para fotos em um dos últimos eventos do qual participou

O ator Ron Ely , que ficou conhecido por interpretar o personagem de romances e contos de ficção Tarzan em uma famosa série de TV no final dos anos 1960 , morreu aos 86 anos, nesta quarta-feira (23), na casa de uma de suas filhas, em Santa Bárbara, na Califórnia , costa oeste dos Estados Unidos.

Kirsten, filha do astro, anunciou a notícia pela primeira vez no Instagram. As informações são do New York Post. “O mundo perdeu um dos maiores homens que já conheceu – e eu perdi meu pai”, Kirsten compartilhou em uma declaração publicada no Instagram.

“Meu pai era alguém que as pessoas chamavam de herói. Ele era um ator, escritor, treinador, mentor, homem de família e líder. Ele criou uma onda poderosa de influência positiva onde quer que fosse”, prosseguiu Kirsten.

Série de sucesso no Brasil

Ely estrelou Tarzan durante toda a sua temporada, de 57 episódios, na NBC, de 1966 a 1968. No Brasil, o seriado também fez muito sucesso nos anos 1970.

Reprodução Ron Ely no papel de Tarzan na série clássica da TV nos anos 1960 com a inseparável companheira Cheetah

A série modernizou o famoso herói da selva criado pelo romancista Edgar Rice Burroughs em 1912, trocando a imagem de uma criatura primitiva capaz apenas de grunhidos monossilábicos por um homem moderno que retorna ao seu lar na selva depois de passar um tempo no mundo civilizado.

“Tarzan”, da NBC, manteve a companheira chimpanzé do protagonista titular, Cheetah, mas deixou de lado o interesse amoroso por Jane.

Com o término da série, ele estrelou o filme de ação e aventura de 1975 "Doc Savage: The Man of Bronze" e participou como convidado especial em programas de TV até os anos 90, aparecendo em sucessos como "Mulher Maravilha", "The Love Boat" (Barco do Amor), "Fantasy Island" (Ilha da Fantasia) e outros.

Ele pausou seu trabalho como ator durante os anos 90 para ajudar a criar seus três filhos: Kirsten, Kaitland e Cameron. “Deixei de atuar para criar uma família e poder passar mais tempo com eles aqui em Santa Barbara”, disse Ely em uma entrevista depois da aposentadoria das telas.