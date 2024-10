Reprodução/A Flipar Termômetros chegaram a 36,7 ºC, 0,4 ºC a menos do que registrado em 2020

A cidade de São Paulo registrou o segundo mês de setembro mais quente dos últimos 81 anos.

A média de temperaturas máximas ficou em 30 °C, quase 5 ºC acima da média normal para o período, que é de 25,2 °C. Os dados, ainda preliminares, foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e podem sofrer pequenas revisões.

Os termômetros chegaram a 36,7 ºC no dia 26 de setembro, 0,4 ºC a menos que o recorde histórico de 37,1 ºC, registrado em 30 de setembro de 2020.

O tempo seco junto com a falta de chuvas também marcou o mês na cidade. A capital paulista registrou apenas 15,2 mm no Mirante de Santana. O número corresponde a apenas 18% da média normal de chuva para setembro, que é de 83,3 mm. Cada mm corresponde a um litro de água por metro quadrado.

Em um dos lagos do Parque do Ibirapuera, formou-se pequenas ilhas e apareceram algas por conta da escassez hídrica. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo explicou que o aparecimento da vegetação é devido à combinação de nutrientes em excesso, altas temperaturas e ausência de precipitações.

Calor também atingiu o interior

Na cidade de Valparaíso, no interior de São Paulo, em 15 dias de setembro as temperaturas chegaram a 38°C ou mais. Em quatro deles, os termômetros marcaram mais de 40°C.

