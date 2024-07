Reprodução Cobra foi flagrada saindo de vaso





Na última sexta-feira (28), uma mulher, que não teve seu nome revelado, encontrou uma cobra-real em sua casa, localizada em Barmer, na Índia. O animal foi visto pela primeira vez quando o vaso sanitário foi aberto.

A serpente venenosa foi removida do local por Mukesh Mali, um resgatador profissional, que compartilhou o vídeo da operação em suas redes sociais. Nas imagens, ele demonstra o uso de uma ferramenta especial para capturar o animal.

Apesar de sua especialização e ausência de medo de cobras, Mukesh manteve uma distância segura da serpente, conhecida por ser uma das mais venenosas do mundo, com capacidade para causar a morte de um ser humano com sua picada.

Mukesh Mali já realizou mais de 7 mil resgates e explicou que o clima quente e chuvoso atualmente presente na Índia contribui para o aumento de cobras aparecendo nas ruas e residências.

Ele recomenda enfaticamente que pessoas que se depararem com esses animais não tentem removê-los por conta própria, mas sim que acionem especialistas para realizar o trabalho de maneira segura e controlada.

O que é a cobra-real?

A cobra real, cientificamente conhecida como Ophiophagus hannah, é uma das serpentes mais temidas do mundo. Nativa das florestas tropicais do Sudeste Asiático, é conhecida por seu tamanho impressionante e por ser extremamente venenosa.

Em média, pode atingir de 3 a 5 metros de comprimento, sendo que alguns exemplares excepcionais podem chegar até 6 metros.

A principal característica distintiva da cobra real é sua habilidade de se alimentar de outras cobras, incluindo grandes víboras e até mesmo outras cobras venenosas.

Esse comportamento alimentar contribui para seu nome científico, que significa "comedora de cobras". Seu veneno é altamente potente e pode causar paralisia muscular e até mesmo a morte se não for tratado rapidamente.

Além de sua periculosidade, a cobra real é admirada por sua beleza e pela complexidade de seu comportamento. É uma espécie protegida em muitos países devido à perda de habitat e à caça ilegal para o comércio de peles e medicina tradicional.

