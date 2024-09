Marcelo Camargo/Agência Brasil A distribuição inadequada dos santinhos, como o descarte desses materiais no chão, pode levar a diversos problemas





O uso de santinhos eleitorais é uma prática comum durante campanhas eleitorais . Esses materiais possuem informações sobre candidatos , como nome, número de urna, CNPJ, partido e propostas. Eles são utilizados para reforçar a lembrança dos candidatos no momento da votação e para disseminar suas principais ideias ao eleitorado.

Entretanto, a distribuição inadequada dos santinhos, como o descarte desses materiais no chão, pode levar a diversos problemas. O principal deles é o impacto ambiental. O descarte incorreto em locais públicos contribui para o acúmulo de resíduos sólidos nas vias públicas.

Esse lixo, quando não coletado, pode entupir bueiros e redes de esgoto, gerando alagamentos e outros transtornos urbanos. Além disso, a presença de santinhos jogados no chão em dias de eleição pode ser caracterizada como crime eleitoral, levando os responsáveis a sanções previstas pela legislação eleitoral.

Para mitigar esses problemas, a entrega dos santinhos deve ser realizada de maneira responsável. A distribuição direta aos eleitores, preferencialmente em locais autorizados e em horários adequados, é uma prática recomendada.

É importante que os distribuidores informem os eleitores sobre a destinação correta do material após o uso, incentivando o descarte em lixeiras.

Outro método é a entrega em locais estratégicos, como portas de eventos ou feiras, onde o público possa receber o material e descartá-lo de forma adequada, caso desejado. Essas práticas visam reduzir o impacto ambiental e evitar a poluição das áreas públicas.





Importância dos santinhos nas eleições

Apesar das preocupações ambientais, os santinhos continuam a ser uma ferramenta importante nas campanhas eleitorais. Eles são uma forma eficaz de comunicação com eleitores que não têm acesso constante à internet ou outros meios digitais.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, a publicidade por materiais impressos foi o maior gasto dos candidatos nas eleições 2022. Somadas, as campanhas chegaram a desembolsar R$ 321.035.486,99.

A simplicidade e objetividade das informações contidas nos santinhos permitem que o eleitor tenha uma referência rápida e direta sobre os candidatos, facilitando a memorização do número de urna e das principais propostas.

