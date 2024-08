Divulgação/Polícia Federal Desmatamento dentro da área da Amazônia Legal foi reduzido

O desmatamento na área da Amazônia Legal teve a maior questão proporcional registrado para o período, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Dados oficiais mostram que, entre agosto de 2023 e julho de 2024, o acúmulo do alerta de desmatamento foi de 4.314,76 km² - queda de 45,7% em relação às duas temporadas anteriores.

Essa é, também, a maior queda proporcional já registrada para o período. O número anterior foi 7.952 km² (ago/22 e jul/23).





Alertas de queda de devastação

A divulgação dos números de desmatamento são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter).

Além do período completo, o instituto realiza divulgações mensais de alerta. Os últimos meses indicaram a diminuição considerável do desmatamento.

A série de relatórios começou em 2015 e o número atual é a maior baixa histórica.

Aumento pontual

Embora o saldo do período seja positivo, julho viu um aumento no desmatamento. Comparado ao período de 2023, o mês teve 33% a mais.

Mesmo assim, o número é melhor que o de 2022, durante mandato de Jair Bolsonaro: a redução foi 55%.

Cerrado tem recorde desmatamento

O cerrado, segundo o INPE, vai na direção contrária e apresenta recorde de desmatamento. Foram 7.015 km², equivalente a 9% de crescimento.

Alguns fatores que pioram o desmatamento na região e falta de fiscalização, queimadas, áreas indígenas não sendo respeitadas e mais.

