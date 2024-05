Reprodução: Redes Sociais Pequim teve fortes rajadas de vento na quinta-feira (30)

Trabalhadores que estavam nas paredes externas do prédio da sede da Televisão Central da China (CCTV), em Pequim, balançaram no ar devido aos fortes ventos na região.

Veja o momento:





Segundo o Departamento Meteorológico de Pequim, na quinta-feira (30), a região passou por fortes nuvens de trovoada, tempestades e rajadas de vento, com pequenas pedras de granizo em algumas áreas. As informações são da Reuters.

O volume médio das chuvas na cidade foi de 3,4 mm. Durante as tempestades, pequenas rajadas de vento ocorreram na maior parte da cidade.

Tempestades em áreas urbanas, especialmente em grandes cidades como Pequim, podem ser especialmente violentas e imprevisíveis. Edifícios altos, como a sede da CCTV, amplificam os efeitos do vento, gerando situações potencialmente perigosas. As rajadas de vento, ao interagirem com a densa estrutura urbana, formam corredores de vento que podem se tornar extremamente intensos.

